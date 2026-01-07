Die 15-jährige Tochter des Ex-Bundesligaprofis Dennis Diekmeier verblüfft einmal mehr ihre Eltern: In der Therapie-Pause gewinnt sie ein Springturnier und zeigt, wie gut ihr das Reiten tut.

Eppenheim - Auf dem Rücken ihres Pferdes schöpft Delani neue Kraft: Die schwer krebskranke Tochter des Ex-Fußballprofis Dennis Diekmeier ist mit einem sportlichen Erfolg ins neue Jahr gestartet. Die 15-Jährige gewann beim Reitturnier in Eppelheim bei Heidelberg auf ihrem Pferd Col d'Amour eine Stilspringprüfung der Klasse L. Als einzige Reiterin bekam die Meisterin des Reiterrings Badische Pfalz eine Wertnote von 8,0.

„Die beiden sind einfach unglaublich“, schrieb Dana Diekmeier bei Instagram über ihre Tochter und deren Pferd. Es war ein größerer Familienausflug: Auch Delanis jüngere Geschwister Dalina und Divia gingen bei Reit-Wettbewerben an den Start, wie mehrere Videos bei Instagram zeigen.

Diekmeier: „Könnt euch nicht vorstellen, wie viel Energie ihr das gibt“

Für Delani ist der Reitsport ein sehr wichtiger Ausgleich zu den schweren Krebstherapien, wie Dennis Diekmeier vor einigen Wochen im dpa-Interview erklärt hatte. „Wir merken das bei Delani jeden Tag. Alleine wenn sie bei ihrem Pferd ist: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Energie ihr das gibt“, sagte der ehemalige Fußballprofi, der viele Jahre für den Hamburger SV und den SV Sandhausen spielte.

„Wenn du dich komplett einschließt, nicht mehr redest, dann gehst du kaputt. Du brauchst einfach diese positiven Momente, dass der Körper Glücksgefühle hat.“ Manchmal sei Delani aufgestanden und habe sich am Vormittag ständig übergeben. „Dann ist sie aber zum Pferd gegangen und hatte Energie, Freude pur und war glücklich da“, sagte der 36-Jährige.

In Kürze soll Behandlung fortgesetzt werden

Beim ältesten der vier Kinder von Dana und Dennis Diekmeier ist ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden. Dieser wurde zwar operativ entfernt, doch kurz darauf entdeckten die Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Zwischenzeitlich wurde Delani als Palliativpatientin eingestuft, doch die Eltern fanden neue Ärzte.

Vor Weihnachten unterzog sich die 15-Jährige in der Uniklinik Würzburg der neuen sogenannten Imaza-Therapie aus der Nuklearmedizin - mit erstem Erfolg. Bei der Imaza-Therapie wird ein radioaktives Mittel gespritzt, das von Tumorzellen aufgenommen wird. In der Behandlungspause kurz vor Jahresende schöpfte die Familie in Kitzbühel neue Kraft. In Kürze soll die Therapie fortgesetzt werden.