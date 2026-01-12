Real verliert den Clásico im spanischen Supercup. Nach dem Spiel wird auch über eine Geste von Kylian Mbappé während der Siegerehrung viel gesprochen. Hat sich der Franzose unsportlich verhalten?

Dschidda - Mit einem vermeintlich unsportlichen Verhalten bei der Siegehrung für den FC Barcelona hat Real Madrids Superstar Kylian Mbappé für Diskussionen gesorgt. „Geste eines schlechten Verlierers“, schrieb die Sportzeitung „Mundo deportivo“ nach dem spanischen Supercup. Und bei „Sport“ hieß es: „Die umstrittenste Szene des Supercup-Finales ereignete sich nach dem Schlusspfiff.“

Was war passiert? Nach ihrem 3:2-Sieg bildeten die Barça-Profis wie bei Siegerehrungen üblich ein Spalier für Verlierer Real. Als die Madrilenen ihre Medaillen bekamen, schien Mbappé in Richtung der gegnerischen Spieler zu zeigen und Real-Profis, die auf dem Weg dorthin war, zurückzuwinken.

So interpretieren Medien die Mbappé-Geste

„Er forderte seine Mitspieler auf, nicht der Mannschaft von Hansi Flick zu applaudieren“, interpretierte „Mundo deportivo“ den Vorgang. Mbappé habe seinen Mitspielern etwas gesagt und diese hätten anschließend für Barça keinen Siegerkorridor gebildet, hieß es bei „Sport“.

Einem anderen Bericht zufolge soll Real argumentiert haben, dass der spanische Verband die Spieler gebeten habe, wegen der Kameraeinstellungen in einen anderen Bereich zu gehen. Eindeutig aufklären kann das Geschehen wohl nur Mbappé selbst.

Der französische Nationalspieler war bei der Niederlage im saudi-arabischen Dschidda in der 76. Minute eingewechselt worden und hatte damit seine Rückkehr nach einer Knieverletzung gefeiert. In der Nachspielzeit hatte der 27-Jährige ein übles Foul von Frenkie de Jong einstecken müssen. Der Niederländer vom FC Barcelona sah dafür die Rote Karte.