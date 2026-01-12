Nach Oberhof folgt direkt das nächste Heimspiel für die deutsche Biathlon-Auswahl. Im Aufgebot gibt es nur kleine Veränderungen. Zwei Norweger kehren zurück.

Ruhpolding - Erstmals seit dem Tod ihres Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken werden die norwegischen Biathleten Johan-Olav Botn und Sturla Holm Laegreid wieder im Weltcup starten. Beide gehören laut Verband zum Aufgebot für die am Mittwoch beginnenden Rennen im bayerischen Ruhpolding, nachdem sie zuletzt krankheitsbedingt in Oberhof gefehlt hatten. Dort löste der Italiener Tommaso Giacomel Botn als Gesamtführenden im Weltcup ab. Botn hatte seinen Freund Bakken am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden.

Horn erst in Nove Mesto wieder eingeplant

Das deutsche Biathlon-Team muss weiter auf den erkrankten Philipp Horn verzichten. Horn konnte in der vergangenen Woche in Oberhof nach Platz sieben im Sprint wegen eines viralen Infektes keine Rennen mehr bestreiten. „Bei ihm liegt der Fokus nun auf vollständiger Regeneration, um anschließend wieder ins Training einzusteigen mit Blick auf den Weltcup in Nove Mesto“, erklärte Sportdirektor Felix Bitterling.

Die Rennen in Tschechien beginnen am 22. Januar, in einem Monat folgen dann die Olympischen Winterspiele in Italien. Für einige deutsche Athleten geht es in Ruhpolding auch noch um die Qualifikation für Olympia. Neben Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel, Johannes Kühn und Lucas Fratzscher startet im Männer-Team Danilo Riethmüller, der zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup antrat.

Besondere Momente für Franziska Preuß

Lokalmatadorin Franziska Preuß führt das Frauen-Team an und freut sich sehr auf ihren Start. „Das Stadion ist für mich ein besonderer Ort, da ich dort täglich trainiere“, sagte die Gesamtweltcupsiegerin der vorigen Saison. Außerdem dabei sind Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Selina Grotian und die zuletzt im IBU-Cup aktive Sophia Schneider. Dafür pausiert Anna Weidel, die aber laut Sportdirektor Bitterling in Nove Mesto zurückkehren soll.