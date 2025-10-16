Marokkos Fußball-Nachwuchs steht erstmals im Finale der U20-WM. Gegen Frankreich wird ein Joker zum Matchwinner.

Valparaiso - Vom Bankdrücker zum Helden: Mit zwei gehaltenen Elfmetern hat der dritte Torhüter Marokkos Fußball-Nachwuchs erstmals ins Finale einer U20-Weltmeisterschaft geführt. Dank der Glanztaten von Abdelhakim Mesbahi gewann Marokko das Halbfinale im chilenischen Valparaiso gegen Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es durch ein Eigentor des Franzosen Lisadru Olmeta (32. Minute) und Lucas Michal (59.) 1:1 gestanden.

Mesbahi war erst kurz vor Ablauf der Nachspielzeit der Verlängerung (120.+5) eigens für das Elfmeterschießen eingewechselt worden. Der 20-Jährige kam für Ersatzkeeper Ibrahim Gomis aufs Feld, der in der 64. Minute für den verletzten Stammtorhüter Yanis Benchaouch ersetzt hatte.

Im Endspiel gegen Argentinien

Mit der Last-Minute-Einwechslung bewies Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi ein glückliches Händchen: Der Joker parierte den entscheidenden Elfmeter von Djylian N’Guessan und sorgte damit für die Überraschung. „Jetzt genießen wir es – wir stehen im Finale. Ich bin sehr emotional, weil es ein historischer Moment ist, aber wir wollen das Finale gewinnen. Wir werden schnell runterkommen, denn unser Ziel ist es, den Pokal zu holen“, sagte der Coach nach dem Coup.

Gegner im Endspiel am Sonntag in Santiago de Chile ist Argentinien, das sich mit 1:0 gegen Kolumbien durchgesetzt hatte. Magentasport überträgt das Spiel in der deutschen Nacht zu Montag ab 0.50 Uhr.