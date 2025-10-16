Aktuell stehen für den SC Magdeburg viele Auswärtsspiele an. Im Dezember dürfen sich die Grün-Roten überwiegend den eigenen Fans präsentieren. Die HBL gab nun die genauen Anwurfzeiten bekannt.

Magdeburg - Die Fans des SC Magdeburg dürfen sich auf eine handballreiche Adventszeit freuen. Denn die Grün-Roten werden im Dezember fünf Heimspiele absolvieren. Die Handball-Bundesliga (HBL) hat nun auch die genauen Anwurfzeiten für die Partien bekanntgegeben.

Es stand bereits fest, dass der SCM am 4. Dezember (20.45 Uhr) in der Champions League auf Pick Szeged und am 7. Dezember (18 Uhr) auf Frisch Auf Göppingen treffen wird. Am 10. Dezember (20 Uhr) wird die MT Melsungen in der Getec-Arena zu Gast sein. Anschließend geht es für Trainer Bennet Wiegert an die alte Wirkungsstätte. Am 14. Dezember (18 Uhr) ist er mit seiner Mannschaft beim VfL Gummersbach zu Gast. In diesem Spiel dürfte dann auch Nikola Portner nach seiner Dopingsperre wieder für den SCM auflaufen.

Vor Weihnachten folgen dann noch die Heimspiele gegen den SC DHfK Leipzig am 21. Dezember (16.30 Uhr) sowie das Nachholspiel gegen den THW Kiel am 23. Dezember (19 Uhr). Die Partie gegen den THW hätte eigentlich bereits Ende September stattfinden sollen. Aufgrund der Magdeburger Teilnahme an der Klub-WM musste das Spiel jedoch verlegt werden.

Spielfrei an Weihnachten

Nach der Partie gegen Kiel können die SCM-Fans dann in Ruhe Weihnachten mit ihren Familien genießen. Denn die Grün-Roten haben an den Feiertagen spielfrei. Erst am 27. Dezember (18 Uhr) ist das Team zum Jahresabschluss beim ThSV Eisenach zu Gast. Anschließend geht die Liga in die Europameisterschaftspause.

Zu den bereits fünf Heimspielen im Dezember kann auch noch ein weiteres kommen. Sollte der SCM das Viertelfinale im DHB-Pokal erreichen, findet dies am 17./18. Dezember statt. Zuvor müssen die Elbestädter jedoch ihr Zweitrundenmatch am 21. Oktober beim Dessau-Roßlauer HV gewinnen. Anschließend würde es am 5. oder 6. November im Achtelfinale zu TV Großwallstadt gehen.

Die Dezember-Termine im Überblick

SCM – Pick Szeged (4. Dezember/20.45 Uhr)

SCM – FA Göppingen (7. Dezember/18 Uhr)

SCM – MT Melsungen (10. Dezember/20 Uhr)

VfL Gummersbach – SCM (14. Dezember/18 Uhr)

DHB-Pokal-Viertelfinale (17./18. Dezember)

SCM – SC DHfK Leipzig (21. Dezember/16.30 Uhr)

SCM – THW Kiel (23. Dezember/19 Uhr)

ThSV Eisenach – SCM (27. Dezember/18 Uhr)