Manchester - Nach dem vorzeitigen Saison-Aus für Stammtorhüter Ederson könnte Stefan Ortega bei Manchester City zwei weitere Einsätze bekommen. Der Premier-League-Club teilte, dass sich der brasilianische Fußball-Nationalspieler am Dienstag beim 2:0 bei Tottenham Hotspur die Augenhöhle gebrochen habe.

Der frühere Bielefelder Ortega war in dem Spiel in der 69. Minute für Ederson eingewechselt worden, hatte einige spektakuläre Paraden gezeigt und sein Team vor dem Ausgleich bewahrt.

City kann sich am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen West Ham United zum vierten Mal nacheinander den Meistertitel in der Premier League sichern. Zudem steht das Team von Star-Trainer Pep Guardiola im Finale des FA Cups und trifft am 25. Mai im Londoner Wembley-Stadion auf den Lokalrivalen Manchester United. Ortega stand in jedem Pokalspiel dieser Saison von City im Tor. In der Liga kam der 31-Jährige bisher achtmal zum Einsatz.