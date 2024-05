Berlin - Englands Nationaltrainer Gareth Southgate bereitet sich auch mit einem privaten Sprachkurs auf die Fußball-EM vor.

„Es wäre mir peinlich gewesen, nach Deutschland zu reisen und nicht in der Lage zu sein, ein paar Wörter aufzuschnappen und die Leute im Hotel zu begrüßen“, sagte der 53-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“. Er habe sich 70 Tage lang mithilfe einer App zum Erlernen von Sprachen Deutsch-Grundkenntnisse angeeignet, ließ Southgate wissen.

Ein Auslöser für sein Interesse an deutschen Vokabeln sei ein Besuch im EM-Hotel der Engländer in Blankenhain in Thüringen gewesen. „Als wir unser Quartier besichtigt haben, konnte ich beim Abendessen nur "Entschuldigung" sagen. Ich möchte ein guter Botschafter für die Engländer in Deutschland sein“, erklärte der frühere Nationalspieler.

Southgate ist seit 2016 Coach der „Three Lions“. Sein Team gehört zum Kreis der Favoriten für die Europameisterschaft. In der Vorrunden-Gruppe C treffen die Engländer auf Serbien, Dänemark und Slowenien.