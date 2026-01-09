Kevin Behrens spielte einst unter anderem für Union Berlin und den VfL Wolfsburg. Bei seinem aktuellen Club FC Lugano sorgt der Angreifer für eine ungewöhnliche Aktion.

Lugano - Weil er seinen Mitspieler Georgios Koutsias völlig unvermittelt zu Boden gestoßen hat, ist der frühere Bundesliga-Fußballer Kevin Behrens in die Schlagzeilen geraten. Der 34-jährige Stürmer, der im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg in die Schweiz gewechselt war und 2023 ein Länderspiel für die DFB-Auswahl bestritten hatte, rannte bei einem Testspiel seines Clubs gegen Viktoria Pilsen auf den Griechen zu, schubste ihn zu Boden und beschimpfte ihn.

Club prüft Sanktionen

Was der Auslöser war, ist unklar. Der FC Lugano verurteilte die Aktion „in aller Deutlichkeit. Die Angelegenheit wird intern behandelt und geregelt“, heißt es in einer Stellungnahme. „Der Club wird prüfen, welche disziplinarischen Maßnahmen gegenüber den beiden involvierten Spielern zu ergreifen sind.“ Auf dem Rasen hatte Behrens Aussetzer vonseiten der Schiedsrichter keine Folgen.