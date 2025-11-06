In der Europa-League-Partie des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam fallen spät die entscheidenden Tore. Die Polizei verhindert nach eigenen Angaben ein Aufeinandertreffen der Fans.

Stuttgart - Kurz vor dem Abpfiff des Europa-League-Spiels des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam ist es im Gästebereich zu Zwischenfällen gekommen. Der Zaun sei an mehreren Stellen durchbrochen worden, teilte die Polizei Stuttgart mit. Polizei und Sicherheitsdienste seien im Einsatz gewesen, um ein Aufeinandertreffen der beiden Fanlager zu verhindern. Zudem hätten Anhänger des niederländischen Tabellenführers Fan-Utensilien abgebrannt.

Der VfB hatte das wichtige Europa-League-Duell dank zweier später Tore von Bilal El Khannouss und Deniz Undav mit 2:0 (0:0) für sich entschieden. Die Polizei hatte die Begegnung mit Feyenoord zuvor als Hochsicherheitsspiel eingestuft und den Polizeieinsatz verstärkt.