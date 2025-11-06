Die Gerüchte brodelten seit mehrere Monaten. Der Abschied aus Magdeburg im kommenden Sommer ist schon seit August bekannt. Nun steht fest, dass Sergey Hernandez ab der kommenden Saison beim FC Barcelona im Tor stehen wird.

Magdeburg/Barcelona - Es hatte sich seit Wochen und Monaten angedeutet. Nun ist es offiziell. Sergey Hernandez wird im kommenden Sommer vom SC Magdeburg zum FC Barcelona wechseln. Dies teilten die Katalanen nun mit. Der spanische Keeper unterschreibt einen Drei-Jahresvertrag.

„Jeder Schritt meiner bisherigen Karriere war darauf ausgerichtet, eines Tages nach Hause zurückzukehren, zum FC Barcelona, ​​dem Verein, für den ich schon immer spielen wollte. Mein erstes Profispiel für Anaitasuna fand gegen Barça im Palau statt. Daran werde ich mich immer erinnern. Ich bin stolz darauf, Teil der Geschichte dieses Vereins zu werden“, wird Hernandez in einer Mitteilung des FC Barcelona zitiert. Bereits im August hatte der 30-Jährige angekündigt nach drei Jahren bei den Grün-Roten den Verein zu verlassen.

Hernandez wird Nachfolger von Nielsen

Hernandez kam 2023 von Benfica Lissabon nach Magdeburg. In der ersten Saison war er zunächst hinter Nikola Portner die Nummer zwei. Doch nach dessen Doping-Sperre im April 2024 war Hernandez der Garant für den Gewinn des DHB-Pokals und seitdem als Nummer eins gesetzt, auch nachdem Portner wieder spielberechtigt war. Der 1,97-Meter-Hüne mit russischen Wurzeln gewann mit dem SCM außerdem die Klub-WM 2023, die deutsche Meisterschaft 2024 sowie die Champions League in diesem Jahr. Im kommenden Sommer sollen weitere Trophäen hinzukommen, ehe in der spanischen Heimat ein neues Kapitel beginnt.

„Ich habe mir gesagt: Versuch es, arbeite hart, streng dich an, und wenn sich durch die Schritte, die du im Laufe deiner Karriere unternimmst, die Chance ergibt, dann wird das natürlich ein wahr gewordener Traum sein“, erklärt der spanische Nationaltorhüter, für den Barcelona die fünfte Station seiner Profi-Karriere wird. Vor seiner Zeit in Lissabon war er bereits für Helvetia Anaitasuna (2013 bis 2018) sowie Ciudad de Logroño (2018 bis 2020) aktiv. Beim FC Barcelona wird Hernandez die Nachfolge von Emil Nielsen antreten. Der Däne wechselt nach vier Jahren beim spanischen Rekordmeister zum KC Veszprém nach Ungarn.

Weitere Torwartgerüchte beim SCM

Einen Nachfolger für Hernandez hat der SC Magdeburg bereits verpflichtet. Aufgrund der erneuten Portner-Sperre holte der SCM im Sommer Matej Mandic aus Zagreb. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass ein weiterer Schlussmann zur kommenden Spielzeit an die Elbe wechselt. Trotz Vertrags bis 2027 wird Portner seit einiger Zeit mit anderen Vereinen in Kontakt gebracht, wie das Portal „rthandball“ berichtet. Im Gegenzug sollen die Grün-Roten an Dominik Kuzmanovic vom VfL Gummersbach interessiert sein.