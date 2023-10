Flicks Ex-Assistent Röhl wird Trainer in England

Deutschlands ehemaliger Co-Trainer Danny Röhl wird Trainer in England.

Sheffield - Der ehemalige Assistent von Hansi Flick bei Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, Danny Röhl, wird Trainer des englischen Fußball-Zweitligisten Sheffield Wednesday.

Das Championship-Schlusslicht stellte den 34-Jährigen, der einst auch Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl beim FC Southampton war, bereits vor.

Röhl wird der elfte Trainer der „Owls“ (Eulen) in den vergangenen zwölf Jahren. Der Traditionsclub war im Sommer in die zweite Liga aufgestiegen, ist aber nach elf Spielen noch immer sieglos. Trainer Xisco Munoz, der erst im Sommer verpflichtet worden war, wurde daher vergangene Woche entlassen. Sein erstes Spiel als Cheftrainer bestreitet Röhl am 21. Oktober beim FC Watford.