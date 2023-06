Der lettische Fußballer Gints Freimanis ist tot. Wie der lettische Fußballverband mitteilt, starb er im Alter von 38 Jahren infolge eines Krebsleidens. Freimanis spielte im Laufe seiner Karriere für unterschiedliche Vereine in Lettland und gewann mehrmals den Pokal des lettischen Verbands.

Fußballer Gints Freimanis spielte in Deutschland: Aufstieg mit dem FC Pommern Greifswald in die Oberliga

Von 2011 bis 2013 stand er auch in Deutschland unter Vertrag. Mit dem FC Pommern Greifswald gelang ihm damals der Aufstieg in die Oberliga Nordost. Von 2014 bis 2018 spielte er zudem in der Fußballnationalmannschaft Lettlands, wobei er 13 Länderspiele bestritt. Mit der Nationalmannschaft gewann er dreimal den Baltic Cup.

Zwei Jahre nach seinem Karriereende wurde bei Freimanis im Jahre 2021 Hautkrebs diagnostiziert. Medienberichten zufolge hatten sich im Laufe der Zeit Metastasen im ganzen Körper gebildet. Am 5. Juni erlag er der Krebserkrankung.