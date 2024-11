Åge Hareide zählt zu den bekanntesten Trainern Nordeuropas. Jenseits der 70 verabschiedet sich der Norweger nun in den Ruhestand.

Reykjavik - Der Norweger Åge Hareide ist aus freien Stücken als Trainer der isländischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, wurde der 71-Jährige in einer Mitteilung des isländischen Fußballverbandes zitiert. In einer noch nicht publizierten Folge eines Podcasts des norwegischen Rundfunksenders NRK bestätigte er, dass seine Karriere als Coach damit vorbei sei.

Hareide zählt zu den bekanntesten Fußballtrainern Skandinaviens. Er coachte im Laufe seiner jahrzehntelangen Schaffenszeit unter anderem die Nationalmannschaften Dänemarks und seines Heimatlandes Norwegen sowie Spitzenvereine wie Malmö FF und Rosenborg Trondheim.

Im April 2023 hatte er den Posten bei den Isländern angetreten. Die nächsten Begegnungen der Nationalelf stehen erst im März 2025 an - dann geht es in den Playoffs der Nations League gegen Kosovo um den Verbleib in der Liga B.

Wer Hareides Nachfolger auf der Nordatlantik-Insel wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Fußballverbandes ist die Suche eingeläutet worden.