Mit 13 Jahren verließ Lionel Messi die Newell's Old Boys in seiner Heimatstadt Rosario. Kommt es bald zu einer spektakulären Rückkehr?

Rosario - Lionel Messis einstiger Heimat- und Jugendclub Newell's Old Boys träumt von einer Rückkehr des Fußball-Weltmeisters für ein paar Wochen als Profi. Der Vereins-Vizepräsident Juan Manuel Medina bestätigte beim Sender TN ein entsprechendes Projekt, fest stehe aber noch nichts. Geplant wäre Messis befristetes Engagement vermutlich in der Winterpause der Major League Soccer von Mitte Dezember bis Mitte Februar 2027.

„Ein Projekt des argentinischen Fußballs“

„Dieses Projekt geht über Newell’s hinaus“, betonte Medina: „Es ist ein Projekt der Stadt Rosario, der Provinz und des argentinischen Fußballs.“ Messi hatte im Alter von 13 Jahren den Club verlassen und war nach Europa zum FC Barcelona gewechselt. Dort wurde er zum Superstar.

Im Sommer 2021 hatte Messi die Katalanen verlassen müssen, der hoch verschuldete Club konnte sich den Argentinier nicht mehr leisten. Nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain spielt Messi mittlerweile für Inter Miami in den USA. Sein Vertrag dort hatte er vor nicht allzu langer Zeit bis Ende 2028 verlängert.

Einige Bedingungen laut Vereins-Funktionär klar

Medina bestätigte auch erste Gespräche mit Messis engstem Umfeld. Die Idee sei vorgebracht worden. „Alles hängt davon ab, was wir in Bezug auf Infrastruktur und ein wettbewerbsfähiges Sportkonzept bieten können“, befand der Vereins-Funktionär.

Als Profi spielte Messi nie in seiner Heimat bei einem Verein. Im September vergangenen Jahres hatte er in der WM-Qualifikation in Buenos Aires vermutlich sein letztes Pflichtspiel mit der Nationalmannschaft absolviert.