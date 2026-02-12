Schon wieder reist Julian Nagelsmann zu einer Auslosung. Diesmal geht es für den Bundestrainer um die Herbst-Gegner in der Nations League. Brisante Duelle mit England und Holland sind möglich.

Brüssel - England, Holland oder wieder einmal Italien? Wenige Wochen nach der bizarren WM-Show in Washington steht für Julian Nagelsmann die nächste Auslosung an. In Brüssel erfährt der Bundestrainer am Donnerstag (18.00 Uhr), mit wem es die Fußball-Nationalmannschaft nach der WM bei der nächsten Auflage der Nations League zu tun bekommt.

Top-Spiele gegen Erzrivale Niederlande, die im Vorjahr besiegten Italiener oder auch gegen die Engländer mit ihrem deutschen Trainer Thomas Tuchel sind im Herbst für die Fußball-Nationalmannschaft möglich.

Nagelsmann mag Topspiele

„Die Duelle mit den europäischen Top‑Nationen sind in der Zeit zwischen den großen Turnieren sehr reizvoll – für unsere Fans und für unsere Spieler, die sich immer mit den Besten messen wollen“, sagte Nagelsmann.

Die DFB-Auswahl ist nach der Teilnahme am Final Four der vergangenen Auflage des UEFA-Wettbewerbs im Sommer 2025 im Topf der besten vier Teams der Liga A gesetzt. Titelverteidiger Portugal, Europameister Spanien und Frankreich scheiden damit als frühe Kontrahenten aus.

Die schwerstmögliche Gruppe wäre für Nagelsmann vermutlich die Konstellation mit den Niederlanden, England und der Türkei. Eine sportlich deutlich leichtere Variante wäre eine Gruppe mit Dänemark, Serbien und Griechenland.

Ex-Stars ziehen Lose

In der Brüsseler Expo-Halle unweit des berühmten Atomiums ziehen der ehemalige belgische Fußball-Star Marouane Fellaini sowie die Ex-Größen Fernando Llorente aus Spanien, Patrick Viera aus Frankreich und der Portugiese Pepe die Lose.

Die Nations League folgt mit sechs Gruppenspielen auf die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada. Vier Partien finden in einem neuen kompakten Länderspielfenster im September und Oktober statt, die weiteren zwei Partien stehen Mitte November an.

„Wir freuen uns extrem auf die WM, und der Fokus liegt aktuell voll auf dem Turnier. Parallel müssen wir natürlich auch schon professionell für die Zeit danach planen. Außerdem haben die bisherigen vier Saisons gezeigt, dass die Nations League ein attraktiver und sportlich wertvoller Wettbewerb ist“, sagte Nagelsmann.

Nach den Viertelfinals im März 2027 zwischen den Gruppensiegern und Gruppenzweiten wird der Nations-League-Sieger bei einem Finalturnier im Juni 2027 gekürt.

Die Lostöpfe für die Nations-League-Auslosung, Liga A:

Topf 1: Portugal, Spanien, Deutschland, Frankreich

Topf 2: Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien

Topf 3: Serbien, England, Belgien, Norwegen

Topf 4: Wales, Tschechien, Griechenland, Türkei