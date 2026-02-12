Dennis Schröder hat sein erstes Heimspiel mit den Cleveland Cavaliers in der NBA gewonnen. Der DBB-Kapitän persönlich hatte allerdings wenig Fortune - genau wie seine deutschen Kollegen in Orlando.

Cleveland - Deutschlands Basketball-Ass Dennis Schröder hat bei den Cleveland Cavaliers in der NBA ein erfolgreiches Heim-Debüt gefeiert. Die Mannschaft des Welt- und Europameisters fegte in der heimischen Rocket Arena mit 138:113 über die Washington Wizards hinweg. Schröder hatte in seinem vierten Spiel für den Meister von 2016 allerdings wenig Glück bei seinen Würfen, lediglich ein Dreier wollte für den Braunschweiger fallen. Am Ende machte das allerdings keinen Unterschied.

Die Cavaliers lagen dank des brandheißen Sam Merrill schon nach dem ersten Viertel mit 16 Zählern vorn und ließen sich auch von einer kurzen Schwächephase nach der Pause nicht aus dem Konzept bringen. Merrill versenkte neun seiner zehn Distanzwürfe für einen neuen Karrierebestwert von 32 Punkten, All-Star Donovan Mitchell steuerte 30 Zähler bei. Mit fünf Erfolgen hintereinander weist Cleveland aktuell die längste Siegesserie in der Eastern Conference auf und liegt als Vierter klar auf Playoff-Kurs.

Drei Plätze dahinter setzte es für die Orlando Magic um Schröders Kollegen aus der Nationalmannschaft eine empfindliche Pleite. Die Berliner Brüder Franz und Moritz Wagner verloren im Verbund mit dem Münchner Tristan da Silva 108:116 gegen die Milwaukee Bucks. Star-Spieler Franz Wagner kam im zweiten Spiel nach seiner wochenlangen Verletzungspause erneut von der Bank und verwarf sechs seiner Versuche aus dem Spiel heraus. Am Ende blieben für ihn magere fünf Punkte, genau wie für da Silva.

Moritz Wagner führt die Ersatzbank an

Deutlich besser lief es für Moritz Wagner, der die Ersatzbank der Magic mit zwölf Punkten, fünf Rebounds und vier Assists anführte. Teamkollege Desmond Bane erzielte 31 Punkte. Noch erfolgreicher war nur Gäste-Spieler Cam Thomas, der in seinem zweiten Spiel für Milwaukee mit 34 Punkten gleich zum Topscorer avancierte. Superstar Giannis Antetokounmpo fehlt weiterhin wegen einer Zerrung in der Wade und fällt auch für das am Sonntag anstehende All-Star Game aus.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder festigte derweil mit einem Kantersieg bei den Phoenix Suns seine Tabellenführung. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein steuerte beim 136:109 acht Punkte, vier Rebounds und sechs Vorlagen bei und blieb ohne einen Fehlwurf. Bester Punktesammler war sein Mitspieler Jalen Williams mit 28 Zählern.

Noch deutlicher fiel das Ergebnis beim Spiel der New York Knicks bei den Philadelphia 76ers aus. Die Gäste gewannen auch wegen einer Leistungsexplosion des erst kürzlich verpflichteten Bankspielers Jose Alvarado mit 138:89 und bleiben knapp vor den Cavaliers auf Platz drei im Osten. Alvarado, der gebürtig aus New York City stammt, schenkte Philadelphia in nur 18 Minuten 26 Punkte ein und luchste den Hausherren auch noch fünfmal den Ball ab. Der deutsche Center Ariel Hukporti sammelte als Ersatzspieler zwei Punkte und vier Rebounds.