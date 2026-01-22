Alisha Lehmann ist durch ihre Präsenz in den sozialen Medien eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Nun geht sie in die englische Women's Super League.

Berlin - Bei der Schweizer Fußballerin und Instagram-Star Alisha Lehmann sind die Dinge sportlich wie privat im Fluss. Die Nationalspielerin wechselt vom italienischen Erstligisten Como zu Leicester City in die englische Women's Super League. Wie ihr neuer Club mitteilte, erhält Lehmann einen Vertrag bis Sommer 2028. An ihrem 27. Geburtstag am Mittwoch hatte die Nationalspielerin zudem ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Sie postete bei Instagram eine Reihe von Fotos mit ihrem neuen Freund Montel McKenzie (28).

Der Engländer spielt als Verteidiger beim unterklassigen Fußballclub Folkestone Invicta FC in der siebten Liga. Bekannter dürfte er den Fans allerdings aus dem englischen Reality-TV sein, wo er 2023 an der Dating-Show „Love Island“ und 2025 bei „Love Island: All Stars“ teilnahm. Dazu spielt er in der Baller League UK für MVPs United. Bei dem Club ist Alisha Lehmann Co-Managerin.

Pärchenfotos bei Instagram und ein „Love you“

Auch McKenzie postete erstmals Pärchenfotos. „Happy Birthday Baby“, schrieb der 28-Jährige auf Instagram, gefolgt von einem Herzchen-Emoji. Lehmann antwortete mit „Love you“.

Zuvor war Lehmann mit dem brasilianischen Fußball-Profi Douglas Luiz liiert. Mit ihm war sie 2024 gemeinsam zu Juventus Turin gewechselt, ehe im April 2025 die Trennung bekannt wurde. Lehmann gehört durch ihre Präsenz in den sozialen Medien zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Sie hat knapp 16 Millionen Follower auf Instagram und 11,8 Millionen Follower bei Tiktok.

Lehmann: „Fühlt sich wie eine Heimkehr an“

England ist für Lehmann kein Neuland, dort spielte sie bereits für West Ham, Everton und Aston Villa. „Es ist ein unglaubliches Gefühl und ich bin so glücklich, hier zu sein. Es fühlt sich wie eine Heimkehr an, zurück nach England zu kommen“, sagte Lehmann in einer Mitteilung ihres neuen Clubs. „Leicester ist ein großartiger Verein. Ich habe das Trainingsgelände und natürlich das Stadion gesehen. Sie wollen den Frauenfußball vorantreiben.“

Lehmann stand am vergangenen Samstag bei Comos 0:0 im Ligaspiel gegen Neapel nicht im Kader. Die Station war bislang nicht von großem Erfolg gekrönt: In ihren bisher sechs Einsätzen erzielte sie kein Tor. Lehmann war erst im August von Juventus Turin nach Como gewechselt und hatte dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben.