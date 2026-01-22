Marc-André ter Stegen muss sich im Eiltempo beim FC Girona einleben. Schon am Montag könnte der Torwart erstmals nach seinem Wechsel zum Einsatz kommen.

Girona - Die Kennenlernphase ist für den berühmten Neuankömmling beim FC Girona noch in vollem Gange. Den Strafenkatalog seines neuen Teams hat Marc-André ter Stegen aber schon bekommen und bereit für seinen ersten Einsatz ist der deutsche Nationalkeeper auch. „Ich werde mich so vorbereiten, als würde ich spielen, aber die Entscheidung liegt beim Trainer“, betont der neue Star des Clubs. Der FC Girona trägt seine Heimspiele nur rund 100 Kilometer von ter Stegens langjähriger fußballerischer Heimat FC Barcelona aus - in einem Stadion mit Platz für knapp 15.000 Fans.

An diesem Montag gegen den FC Getafe könnte die Premiere für ter Stegen im Dress des FC Girona sein und auch der nächste Schritt auf dem Weg als Nummer eins zur WM-Endrunde in diesem Sommer. Bis zum Saisonende ist der ehemalige Bundesliga-Keeper ausgeliehen. „Als wir die Gespräche aufgenommen haben, wussten wir noch nicht, ob dies eine echte Option sein würde“, räumte er in einem Vereinsinterview ein: „Aber letztlich sind alle Beteiligten zufrieden. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.“

Gegen den Abstieg statt um Titel

Bei Barça hatte er unter Landsmann Hansi Flick als Coach keine Chance mehr auf einen Stammplatz im Kampf um Titel und Trophäen. Dennoch sei der Abschied sehr hart gewesen, berichtete ter Stegen. Bei seinem befristeten neuen Arbeitgeber geht es nun erstmal gegen den Abstieg.

„Meine eigene Erfahrung hilft mir dabei“, sagte der mittlerweile 33-Jährige zum Umgang mit dem Druck: „In Mönchengladbach hatten wir eine viel schwierigere Situation als in Girona. Das Ziel ist überall dasselbe: zu gewinnen.“ Fünf Punkte Vorsprung hat sein neues Team auf einen Abstiegsplatz.

Es falle ihm noch schwer, sich alle Namen zu merken, sagte ter Stegen bei seiner Vorstellung in Girona. Immerhin: Kapitän Cristhian Stuani händigte dem neuen Teamkollegen bereits den Strafenkatalog aus. „Danke, Stuani“, meinte ter Stegen. Entspannt und gut gelaunt wirkte er, statt das Emblem des FC Barcelona trug sein weißes Polo-Shirt aber das Abzeichen des FC Girona. 2014 war ter Stegen von der Borussia zum FC Barcelona gewechselt und hatte es bis zum Kapitän geschafft.

Verbaler Doppelpass mit dem Trainer

„Du bist ein Leader, du wirst uns viel geben“, hatte Trainer Míchel tags zuvor bei der Begrüßung ter Stegens gesagt. „Ich mag dieses Projekt und vertraue dem Trainer“, sagte der Torwart in der Pressekonferenz.

Zu was der Underdog aus der Stadt knapp 100 Kilometer von Barcelona entfernt imstande sein kann, erfuhr ter Stegen selbst schon leidvoll. In Gironas famoser Saison 2023/2024 besiegte der Außenseiter, dessen Mitbesitzer Pep Guardiolas Bruder Pere ist, den großen FC Barcelona gleich zweimal mit 4:2. Im Rückspiel stand ter Stegen im Tor von Barça. Zeitweise führte der Aufsteiger von 2022 sogar die Tabelle der Primera División an und wurde am Ende sensationell Dritter.

In dieser Spielzeit verlor Girona Mitte Oktober in Barcelona 1:2. Ter Stegen fehlte damals noch wegen seiner schweren Knieverletzung, die ihn monatelang hatte pausieren lassen müssen. Das Rückspiel steht am 15. Februar im beschaulichen Estadi Municipal de Montilivi an. Mit ter Stegen im Tor - aber in dem des FC Girona.