In Italien kommt ein 81 Jahre alter Rollstuhlfahrer bei einem Unfall ums Leben. Daran beteiligt ist ein ehemaliger Bundesliga-Spieler.

Mailand - Inter Mailands Ersatz-Torwart Josep Martinez ist in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Auf einer Landstraße in der Nähe des Comer Sees in Oberitalien erfasste der 27 Jahre alte Fußballprofi mit seinem Auto einen Rentner, der dort mit einem Elektro-Rollstuhl unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der 81 Jahre alte Mann wurde dabei getötet.

Der genaue Hergang ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen soll der Rentner auf der Straße in der Gemeinde Fenegrò mit seinem vierrädrigen Rollstuhl überraschend gewendet haben. Martinez soll auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein. Er habe nicht mehr ausweichen können, hieß es. Traditionell sind viele Profis aus Mailand in der Nähe des Comer Sees zu Hause.

Der Torwart steht nach Angaben des Vereins unter Schock. Martinez spielte zwischen 2020 und 2022 bei RB Leipzig in der Bundesliga. Bei Inter ist der Spanier Vertreter des früheren Gladbach- und Bayern-Torhüters Yann Sommer (36).