Nach einer überragenden Qualifikationsrunde steht Norwegen zum ersten Mal seit 1998 in einer WM-Endrunde. In der Heimat wird das Team um Superstar Erling Haaland von Tausenden Fans jubelnd empfangen.

Oslo - Die norwegische Fußballnationalmannschaft ist nach der ersten WM-Qualifikation seit 1998 mit einer großen Feier in ihrer Heimat empfangen worden. Im norwegischen Fernsehen war zu sehen, wie Tausende Fans Torjäger Erling Haaland und seinen Teamkollegen zujubelten, als sie am Montagabend auf den Balkon des Osloer Rathauses traten.

Norwegen hat sich das erste Mal seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert – und das mit acht Siegen in acht Spielen, abgeschlossen mit einem fulminanten 4:1-Sieg in Italien am Sonntagabend. Die Skandinavier sind 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erst zum vierten Mal bei einer WM dabei.

Am Montagabend war das Osloer Rathaus in Rot, Weiß und Blau - den Farben der norwegischen Flagge - angestrahlt. Unter anderem Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre beglückwünschte die Nationalmannschaft dort zu ihrer WM-Qualifikation. Der Sender NRK berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben von 45.000 Fans auf dem Rathausplatz. Laut NRK wollten die Spieler die Feier anschließend in einem Osloer Nachtclub fortsetzen.