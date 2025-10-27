Der Traditionsclub Juventus Turin reagiert auf die sportliche Talfahrt: Igor Tudor und sein Trainerteam müssen gehen. Auf den Kroaten folgt vorübergehend Massimo Brambilla.

Turin - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich nach gut einem halben Jahr von Trainer Igor Tudor getrennt. Vorübergehend soll Massimo Brambilla als Coach übernehmen, wie der Traditionsclub mitteilte. Der 52 Jahre alte Italiener - bisher Trainer der zweiten Herrenmannschaft von Juve - soll schon am Mittwoch beim Spiel gegen Udinese Calcio auf der Bank sitzen.

Der 47 Jahre alte Tudor übernahm in Turin erst im vergangenen März von Thiago Motta. In den vergangenen acht Pflichtspielen konnte Juve unter der Ägide des Kroaten keinen einzigen Sieg holen. Derzeit befindet sich der Verein auf Platz acht in der Serie A. Zuletzt verlor Juve am Sonntag gegen Lazio Rom.

Tudor war alter Bekannter bei Juve

Tudor war bereits in der Saison 2020/21 Co-Trainer bei den Turinern unter Andrea Pirlo, nachdem er als Chefcoach bei Udinese Calcio fungiert hatte. Bei dem Club galt er deshalb als alter Bekannter. Danach hatte er noch Trainerstationen bei Hellas Verona, Olympique Marseille und Lazio Rom.

Zusammen mit Tudor muss nach Angaben von Juve auch sein Trainer-Stab bestehend aus Ivan Javorcic, Tomislav Rogic und Riccardo Ragnacci gehen. „Der Verein dankt Igor Tudor und seinem gesamten Stab für ihre Professionalität und ihr Engagement in den letzten Monaten und wünscht ihnen alles Gute für ihre berufliche Zukunft“, hieß es in einer Mitteilung.