Kaiserslautern gewinnt in Kiel, HSV souverän

Kiel - Einen Tag nach dem Sieg des FC St. Pauli hat Holstein Kiel die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach zuvor sechs Partien ohne Gegentor kassierte die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp beim 1:3 (1:2) gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern gleich mehrere Treffer.

Im Abendspiel könnte der Dritte Fortuna Düsseldorf den Rückstand auf Kiel auf drei Punkte verkürzen. Kaiserslautern beendete seine Serie von fünf Liga-Partien ohne Sieg und kletterte vorübergehend aus der Abstiegszone auf Rang 15.

Daniel Hanslik (13. Minute), Filip Kaloc (45.+4) und Marlon Ritter (83.) ließen den Finalisten des DFB-Pokals jubeln. Zwischendurch hatte Alexander Bernhardsson (25.) den Ausgleich besorgt.

Glatzel nährt HSV-Hoffnung

Mit einem Doppelpack konnte Robert Glatzel dem Hamburger SV die letzte Chance im Aufstiegsrennen erhalten und die Abstiegssorgen von Eintracht Braunschweig wieder vergrößern. Beim 4:0 (2:0) des starken HSV in Braunschweig legte der Torjäger mit seinen Treffern in der zehnten und in der 22. Minute die Grundlage für den klaren Erfolg.

Die Hamburger blieben durch den Sieg als Tabellenvierter an Düsseldorf dran und dürfen bei noch drei ausstehenden Saisonspielen weiter auf den Aufstiegsrelegationsplatz hoffen. Die Braunschweiger verpassten durch die erste Niederlage nach zwei Spielen, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen.

Paderborn beendet Heim-Negativserie

Der SC Paderborn besiegte die SV Elversberg und beendete damit seine Heim-Negativserie. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok bezwang die Saarländer verdient mit 3:1 (0:0). Für den SCP war es der erste Heimerfolg in der Liga seit Anfang Februar. Die Ostwestfalen haben nun 46 Punkte und sind Tabellensiebter. Aufsteiger Elversberg steht mit 40 Zählern auf Rang zehn.