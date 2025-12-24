Leon Draisaitl glänzt beim Sieg seiner Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames mit drei Toren. Für den deutschen Eishockey-Star ist es der neunte Hattrick seiner NHL-Karriere.

Edmonton - Leon Draisaitl hat seine Edmonton Oilers mit einem Hattrick zu einem 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)-Heimerfolg über die Calgary Flames geführt. Der deutsche Eishockey-Star erzielte zum neunten Mal in seiner NHL-Karriere drei Tore in einem Spiel, zuletzt war Draisaitl dies in der Endspielserie 2023 in der nordamerikanischen Eishockey-Liga geglückt.

Das Besondere: Draisaitl erzielte alle drei Tore aus dem Power-Play, er ist der fünfte Spieler in der Vereinsgeschichte der Oilers, der in einer Partie dreimal aus dem Überzahlspiel getroffen hat.

Draisaitl: Knoten geplatzt nach acht torlosen Spielen

„Mich freut es, wenn ich für meine Mitspieler Abschlüsse kreieren kann. Ich war nie in einem Panikmodus, weil ich über einen längeren Zeitraum mal nicht getroffen habe. Es war nur eine Frage der Zeit, bis mal wieder einer fällt“, sagte Draisatil zu seinen Treffern. In den vorherigen acht Partien war der Angreifer ohne Tor geblieben.

Draisaitl brachte die Oilers kurz vor Ende des ersten Drittels mit 2:1 in Führung, legte nach zwei Minuten des zweiten Spielabschnitts nach und besorgte Anfang des dritten Durchgangs den Endstand. An allen fünf Toren der Oilers war Draisaitls Co-Star Connor McDavid mit einer Vorlage beteiligt.

„Es ist ein Trend der vergangenen Wochen, dass wir gut und konstant spielen. Jeder trägt zum Erfolg bei – wenn uns das gelingt, sind wir ein harter Gegner“, sagte Draisaitl zum achten Sieg aus den vergangenen elf Spielen. Mit 44 Punkten sind die Oilers in der Pacific Division gleichauf mit den Vegas Golden Knights und Anaheim Ducks.

Seider gewinnt mit Detroit zum dritten Mal in Serie

Moritz Seider fuhr mit den Detroit Red Wings den dritten Sieg in Serie ein, mit 4:3 (1:0, 0:2, 2:1) setzten sich die Red Wings nach Verlängerung zuhause gegen die Dallas Stars durch. Seider war an zwei Toren mit einer Vorlage zur Stelle, unter anderem beim Siegtreffer von Dylan Larkin nach 34 Sekunden der Verlängerung.

Trotz des 18. Saisontreffers von Tim Stützle verloren die Ottawa Senators mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen die Buffalo Sabres. Im zweiten Drittel gelang Stützle aus dem Power-Play der 2:2-Ausgleich, nach 31 Sekunden der Verlängerung kassierten die Senators den Treffer zur Niederlage.

Auch Nico Sturm musste mit seinem Team eine Niederlage nach Verlängerung hinnehmen, seine Minnesota Wild zogen mit 2:3 (1:2, 1:0, 0:0) gegen die Nashville Predators den Kürzeren. JJ Peterka verlor mit den Utah Mammoth mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) gegen die Colorado Avalanche.