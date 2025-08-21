Über 100 Festnahmen und ein Abbruch kurz nach der Halbzeit: Ein Fußballspiel der Copa Sudamericana gerät außer Kontrolle.

Buenos Aires - Ein Fußballspiel der Copa Sudamericana in Argentinien ist wegen heftiger Krawalle auf den Zuschauerrängen abgebrochen worden. Die Partie zwischen dem argentinischen Vertreter Independiente sowie dem chilenischen Club Universidad de Chile wurde kurz nach der Halbzeitpause angesichts der Situation im Stadion nicht fortgesetzt.

Grund waren neben der außer Kontrolle geratenen Situation laut dem veranstaltenden Kontinentalverband Conmebol „fehlende Sicherheitsgarantien des Heimvereins sowie der lokalen Sicherheitsbehörden“. Dem TV-Sender ESPN zufolge gab es mehr als 100 Festnahmen. Knapp 200 Menschen wurden verletzt.

Mehr als 100 Festnahmen

Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie - teilweise vermummte und schwarz gekleidete - Menschen mit Steinen werfen. ESPN berichtete zudem von herausgerissenen Sitzschalen und heftigen körperlichen Auseinandersetzungen, als die Partie bereits unterbrochen war.

Die Copa Sudamericana ist in Südamerika der zweitwichtigste Clubwettbewerb, vergleichbar mit der von der UEFA ausgetragenen Europa League. Independiente und Universidad de Chile stehen sich im Achtelfinale des Wettbewerbs gegenüber. Das Hinspiel hatte der chilenische Vertreter mit 1:0 gewonnen. Der Abbruch erfolgte beim Stand von 1:1.

Der Fall soll an die Disziplinarkommission des südamerikanischen Verbands weitergeleitet werden.