Leverkusen - Für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen steht nach dem Gewinn der ersten deutschen Meisterschaft vergangenen Sonntag das nächste Saisonhighlight an. Am Dienstagvormittag startete die Werkself mit dem Training in die Vorbereitung auf das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham United. Nach den Meister-Feierlichkeiten trat die Mannschaft komplett zum Training an.

Das Team von Trainer Xabi Alonso wird so lange wie möglich in Leverkusen bleiben, das Abschlusstraining am Mittwochvormittag (11.00 Uhr) wird daheim ausgetragen. Erst danach soll die Mannschaft zum Auswärtsspiel am Donnerstag (21.00 Uhr) in London aufbrechen. Das Hinspiel vergangene Woche hatte Leverkusen mit 2:0 gewonnen.

Sportdirektor Simon Rolfes kündigte an, alles daranzusetzen, ins Halbfinale einzuziehen. Geschäftsführer Fernando Carro sagte: „Wir wollen jetzt nachlegen.“ Auch Xabi Alonso hatte bei den Feierlichkeiten im Stadion angekündigt, noch den DFB-Pokal und die Europa-League gewinnen zu wollen.

Auch die BayArena selbst hat die Meisterfeier, inklusive Platzsturm der Fans, ohne größere Schäden überstanden, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.