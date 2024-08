Leverkusen - Kann der deutsche Fußball-Meister seine große Erfolgsserie aus der vergangenen Saison fortsetzen und sich die nächste Trophäe sichern? Im ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit gegen den Vizemeister VfB Stuttgart geht es am Samstag in der BayArena (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) gleich um den DFL-Supercup. Bayer-Boss Fernando Carro hatte mit seinen Attacken Richtung München für Irritationen gesorgt.

Wie ist die Situation in Leverkusen?

Bayer geht auch in der neuen Saison als Top-Mannschaft an den Start. Das Team ist bis auf die ungeklärte Personalie um Jonathan Tah zusammengeblieben und hat sich punktuell sogar noch verstärkt. Für Unruhe sorgte Fernando Carro mit seinen Verbal-Attacken gegen Max Eberl („Ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts“). Hintergrund dürfte wohl die Posse um den möglichen, aber bislang nicht vollzogenen Transfer von Abwehrchef Tah zum FC Bayern München gehen. Carro hat sich mittlerweile entschuldigt. Ob Tah noch wechselt, ist offen. Trainer Xabio Alonso plant mit dem Nationalspieler.

Wie lief die Vorbereitung?

In den Testspielen gegen internationale Gegner konnten die Leverkusener nicht überzeugen. Gegen RC Lens und Real Betis Sevilla gab es jeweils ein 1:1, beim FC Arsenal eine 1:4-Schlappe. „Das muss ein Weckruf für uns sein. Wir müssen bei null anfangen und die letzte Saison vergessen“, sagte Trainer Xabi Alonso. Die EM-Fahrer kommen allmählich in Schwung, die angeschlagenen Spieler sind fit.

Vor allem auf den in der Rückrunde länger pausierenden Angreifer Victor Boniface ruhen große Hoffnungen. „Nach solch einer Verletzung ist es nicht so einfach, diese Explosivität zurückzugewinnen, um voll in die Duelle gehen zu können – körperlich, aber auch vom Kopf her. Er wird sich zum Saisonstart in einem ganz anderen Zustand befinden“, sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Welche neuen Spieler sind an Bord?

Bis auf Josip Stanisic, der zum FC Bayern München zurückgekehrt ist, hat der Meister keine wichtigen Spieler verloren, sich aber mit Aleix Garcia (FC Girona), Martin Terrier und Jeanuel Belocian (beide FC Stade Rennes) verstärkt. „Der Trainer und die Vereinsführung haben in den vergangenen zwei Jahren einen sensationellen Job gemacht“, befand Sky-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Vor allem Mittelfeldspieler Aleix Garcia und Angreifer Terrier dürften für Konkurrenzdruck sorgen. Derweil hat Stratege Robert Andrich seinen Vertrag langfristig verlängert.

Was tut sich noch auf dem Transfermarkt?

Als Wechsel-Kandidaten gelten neben Tah auch Gustavo Puerta und Adam Hlozek, der nach Medienangaben vor einem Wechsel zur TSG 1899 Hoffenheim steht. Bei einem passenden Angebot könnte auch Abwehrspieler Odilon Kossounou noch abgegeben werden. Definitiv ausfallen wird zum Auftakt Exequiel Palacios nach einer Knie-OP. Alonso sagte, dass man den Markt im Auge behalte. „Wir sind immer bereit, aber es sind noch zwei Wochen Zeit.“

Zählt Bayer wieder zu den Titelkandidaten?

Die letzte Niederlage in einem nationalen Wettbewerb gab es vor 15 Monaten beim 0:3 gegen den VfL Bochum. In der Bundesliga folgten 34 Spiele ohne Niederlage. Für ein Ende dieser Serie spricht derzeit wenig. Auch TV-Experte Matthäus sieht Bayer nicht schwächer als in der letzten Saison: „Ähnlich wie im vergangenen Jahr hat Bayer 04 einen kleinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Die neue Saison wird aber kein Selbstläufer.“