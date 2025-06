Lange war Borussia Dortmund an Rayan Cherki dran. Nun aber holt ein englischer Topklub den französischen Offensivspieler.

Manchester City hat den französischen Fußball-Nationalspieler Rayan Cherki von Olympique Lyon verpflichtet. Der 21-Jährige, der lange auch zu den Transferzielen von Borussia Dortmund zählte, unterschrieb in Manchester einen Vertrag bis zum Sommer 2030. „Das ist ein Traum für mich“, sagte Cherki, der im offensiven Mittelfeld im Zentrum und auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Schon bei der bevorstehenden Club-WM kann er für City spielen.

Für Lyon kam Cherki in der vergangenen Spielzeit auf 12 Tore und 20 Vorlagen in 44 Pflichtspiel-Einsätzen. Noch im vergangenen Winter hatte sich der BVB um eine Verpflichtung bemüht. Letztlich war ein Transfer aber an den Ablöseforderungen der Franzosen gescheitert. Bei City folgt er nun Kevin De Bruyne.