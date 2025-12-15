In London ist Nationalstürmer Niclas Füllkrug nicht mehr glücklich. Jetzt gibt es offenbar neben dem VfL Wolfsburg noch einen sehr namhaften Interessenten.

Auf dem Weg nach Mailand? Der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug von West Ham United. (Archivbild)

Mailand - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wird vom neunmaligen Europapokal-Sieger AC Mailand umworben. Das berichten italienische Medien übereinstimmend.

Der 32 Jahre alte Stürmer möchte seinen englischen Club West Ham United noch in diesem Winter verlassen. Auch der VfL Wolfsburg würde ihn gern in die Bundesliga zurückholen. Doch italienische Quellen berichten, dass Füllkrug mit den Mailändern bereits eine persönliche Einigung über einen Vertrag bis zum Saisonende erzielt habe. Verhandelt werde jetzt vor allem noch mit West Ham über ein Leihgeschäft für zunächst ein halbes Jahr.

Füllkrug wechselte nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London. Verletzungsprobleme und bereits zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten bislang seinen Durchbruch in der Premier League.

Der 24-malige Nationalspieler strebt auch deshalb einen Wechsel an, um seine WM-Chancen zu erhöhen. In Mailand würde er unter anderem mit den früheren Bundesliga-Profis Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) um einen Platz im Angriff konkurrieren.