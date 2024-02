München - Der spanische Offensivspieler Bryan Zaragoza wechselt laut Medienberichten mit sofortiger Wirkung vom FC Granada zum FC Bayern München.

Wie das Portal „Sportbuzzer“ und der TV-Sender Sky berichten, soll der Transfer des 22 Jahre alten Flügelspielers heute und damit am letzten Tag des Winter-Transferfensters über die Bühne gehen. Zaragoza soll demnach am Morgen in München ankommen. Läuft alles nach Plan, könnte er schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehen.

Eigentlich sollte Zaragoza erst im Sommer zum FCB wechseln und einen Fünfjahresvertrag erhalten. Die Münchner hatten die Verpflichtung Anfang Dezember verkündet. Für angeblich rund 4,5 Millionen Euro zusätzlich zum ursprünglich vereinbarten Deal mit einer Ablöse von rund 15 Millionen Euro soll Zaragoza aller Voraussicht nach bereits jetzt kommen, um den Ausfall des verletzten Kingsley Coman zu kompensieren.

Münchens Sportdirektor Christoph Freund hatte zuvor bestätigt, dass Gespräche über eine frühere Verpflichtung geführt werden.