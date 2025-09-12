Der ehemalige BVB-Trainer Nuri Sahin hat Berichten zufolge einen neuen Club gefunden. Es geht in die türkische Süperlig.

Istanbul - Borussia Dortmunds ehemaliger Chefcoach Nuri Sahin übernimmt türkischen Medienberichten zufolge das Traineramt beim Istanbuler Spitzenclub Basaksehir FK. Die Parteien seien sich prinzipiell einig, berichteten die Zeitung „Sözcü“ und der Sender A Spor. Am Montag soll demnach der Wechsel verkündet werden.

Der 37-jährige Deutsch-Türke Sahin war bis Januar dieses Jahres Trainer bei Borussia Dortmund. Der Bundesligist hatte sich von seinem früheren Mittelfeldspieler nach einem 1:2 beim FC Bologna in der Champions League getrennt, nachdem die Mannschaft in eine Abwärtsspirale geraten war.

Basaksehir FK hatte am Montag mitgeteilt, dass der Vertrag mit dem bisherigen Trainer Cagdas Atan in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig beendet worden sei. Eine Begründung wurde nicht genannt.