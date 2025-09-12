Ende September möchte sich der SC Magdeburg den Pokal bei der Klub-WM zurückholen. Zwei Wochen vor dem Turnierbeginn hat die IHF die genauen Anwurfzeiten veröffentlicht.

Bereits 2024 trafen Lukas Mertens und der SCM zum Auftakt der Klub-WM auf die California Eagles. Damals gewannen die Grün-Roten mit 57:21.

Magdeburg/Kairo - Ab dem 26. September will der SC Magdeburg bei der Klub-WM in Ägypten sich den Titel zurückholen. Nach zuvor drei Finalsiegen mussten sich die Grün-Roten im vergangenen Jahr dem ungarischen Spitzenteam KC Veszprém im Endspiel mit 33:34 nach Verlängerung geschlagen geben. Die Internationale Handballföderation (IHF) gab nun die genauen Anwurfzeiten der Gruppenspiele bekannt.

Am Eröffnungstag der Klub-WM, die erneut in der in der Neuen Hauptstadt knapp 60 Kilometer östlich von Kairo ausgetragen wird, haben die Grün-Roten genauso wie die beiden anderen europäischen Vertreter Veszprém und FC Barcelona spielfrei. Schließlich sind die Magdeburger noch am 25. September (20.45 Uhr) in der Champions League in eigener Halle gegen Wisla Plock gefordert.

SCM spielt jeweils 14.30 Uhr

Während die beiden Gegner der Gruppe A Sharjah SC (Vereinigte Arabische Emirate) und die California Eagles (USA) am 26. September (14.30 Uhr deutscher Zeit) das Eröffnungsspiel bestreiten, befinden sich die SCM-Profis noch auf der Anreise nach Ägypten. Ihren ersten Einsatz haben die Elbestädter am 27. September. Ab 14.30 Uhr deutscher Zeit treffen sie auf die California Eagles. Exakt 24 Stunden später steht das Duell mit dem Sharjah SC an. Die Spiele der anderen Gruppen beginnen an allen drei Tagen jeweils um 16.45 Uhr und 19.30 Uhr deutscher Zeit.

Sollten die Magdeburger ihrer Favoritenrolle gerecht werden, geht es am 30. September mit dem Halbfinale weiter. Entweder 16.15 Uhr oder 19 Uhr deutscher Zeit würden sie dann je nach Verlauf der Vorrunde auf einen der anderen beiden Gruppensieger oder den besten Gruppenzweiten treffen. Das Spiel um Platz 3 und das Endspiel werden am 2. Oktober um 16.15 Uhr beziehungsweise 19 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.