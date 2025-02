Cristiano Ronaldo und kein Ende. Kurz nach seinem 40. Geburtstag gibt es Berichte über eine baldige Vertragsverlängerung in Saudi-Arabien.

Superstar in Saudi-Arabien

Mailand - Fußballstar Cristiano Ronaldo will seine herausragende Karriere offenbar um mindestens ein Jahr verlängern. Laut des italienischen Senders Sportitalia steht der 40-Jährige vor einer Verlängerung seines Vertrages beim saudischen Club Al-Nassr bis 2026, mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Dass der portugiesische Torjäger bis mindestens 2026 weiterspielen will, kommt nicht überraschend. Schließlich hatte Ronaldo die Teilnahme an der WM 2026, der sechsten seiner Karriere, bereits als Ziel ausgegeben. Der WM-Titel ist die letzte Trophäe, die dem Stürmer noch fehlt.

Schafft Ronaldo sein 1000. Karriere-Tor?

Mit einer Vertragsverlängerung käme der fünfmalige Weltfußballer auch der magischen Marke von 1000 Karriere-Treffern näher, aktuell steht Ronaldo bei 924 Toren. In der Nations League hatte er im vergangenen September sein insgesamt 900. Tor erzielt, mit 135 Treffern für Portugal hält er den internationalen Rekord.

„Wenn ich am Ende 920, 925 oder 930 Tore schaffe, das ist mir völlig egal. Ich bin der Beste der Geschichte. Punkt. Wenn ich 1.000 Tore erreiche, großartig. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Zahlen lügen nicht“, hatte der Ausnahmekönner zuletzt gesagt.

Ronaldo war am vergangenen Mittwoch 40 Jahre alt geworden. In seiner Karriere war er für Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin aktiv, ehe er einen Super-Vertrag in Saudi-Arabien unterschrieb. Insgesamt gewann der Europameister von 2016 fünfmal die Champions League.