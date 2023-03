Santiago del Estero - Der argentinische Superstar Lionel Messi hat im Länderspiel gegen Curaçao sein 100. Tor im Trikot der Nationalmannschaft erzielt. Der Stürmer von Paris Saint-Germain traf gestern nach einem Pass von Giovani Lo Celso in Santiago de Estero in der 20. Minute beim Freundschaftsspiel gegen das Team der niederländischen Karibikinsel.

Nur zwei Spieler weltweit haben häufiger für ihre Nationalmannschaft getroffen: Der Portugiese Cristiano Ronaldo kommt auf 122 Tore, der Iraner Ali Daei auf 109 Treffer.

Danach erzielte der 35-Jährige noch weitere zwei Tore gegen den klaren Außenseiter und erhöhte seiner Länderspielbilanz damit auf 102 Tore. Nach Treffern von Nicolás González vom AC Florenz in der 23. Minute, Enzo Fernández vom FC Chelsea in der 34. Minute, Ángel Di María von Juventus Turin in der 78. Minute und Gonzalo Montiel vom FC Sevilla in der 87. Minute gewann Argentinien schließlich mit 7:0.

Erst in der vergangenen Woche hatte Messi beim 2:0 gegen Panama in Buenos Aires sein 800. Pflichtspieltor erzielt. Die beiden Länderspiele zu Hause sind die ersten Partien der argentinischen Nationalmannschaft nach dem Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft Ende vergangenen Jahres in Katar.