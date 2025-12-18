Auf eine seiner Lieblingsbahnen will der 36-Jährige den Kampf ums Olympia-Ticket für sich entscheiden.

Lake Placid/Magdeburg - Von Daniel HübnerLake Placid/Magdeburg. Toni Eggert mag es kalt. Nicht etwa, weil der 36-Jährige gerne zittert. Nein, von je her rodelt es sich auf seinen Kufen auf kaltem Eis besonders schön. Nun hat der Wetterfrosch sich aber auf die Stufe der Ungemütlichkeit gestellt und Plusgrade und Regen prophezeit für die letzte Doppelsitzer-Tour des Jahres in Lake Placid (USA). Wenn der Ilsenburger Eggert und sein Sozius Florian Müller an diesem Freitag (ab 21 Uhr/MEZ) also auf ihre „Rakete“ steigen, dann könnte es eher weich und feucht werden.