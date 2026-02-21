Auch Star-Coach José Mourinho gerät nach dem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall gegen Vinícius Junior in den Fokus. Nach dem Ligaspiel von Benfica Lissabon äußert er sich - aber zurückhaltend.

Lissabon - José Mourinho hat zu Kritik an seinen Äußerungen nach dem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall gegen Real Madrids Vinícius Júnior nicht konkret Stellung bezogen. Der 63 Jahre alte Portugiese antwortete laut der Sportzeitung „Record“ nach dem 3:0 von Benfica Lissabon in der Meisterschaft gegen den Tabellenletzten AVS aus Vila das Aves auf die Frage, ob er einen Fehler gemacht habe: „Ich möchte mich dazu nicht äußern.“

Der Sportzeitung zufolge schaltete sich dann der Pressesprecher von Benfica ein und verwies darauf, dass eine Untersuchung der UEFA laufe und Mourinho daher derzeit nicht für Fragen zu diesem Thema zur Verfügung stehe.

Mourinho: „Werde jetzt nicht näher darauf eingehen“

Allerdings sagte Mourinho, der nach dem Vorfall im Playoff-Hinspiel von Real Madrid in Lissabon auch das Verhalten von Vinícius Júnior beim Jubeln über den 1:0-Treffer zum Endstand moniert hatte, dann noch etwas dazu: „Ich wiederhole, dass es für alle schwierig war, aber ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, inwiefern es schwierig war. Es war für alle schwierig.“

In der Partie soll Lissabons argentinischer Profi Gianluca Prestianni Vinícius Junior laut dessen Schilderung und auch Aussagen von Real-Kollege Kylian Mbappé auf Spanisch als Affe bezeichnet haben. Prestianni bestreitet die Vorwürfe. Er hatte sich in der Szene nach einem Jubel von Vinícius Junior nach dessen Tor das Trikot vor den Mund gehalten.

Schiedsrichter François Letexier aus Frankreich hatte die Partie am Dienstagabend im Estádio da Luz für mehrere Minuten unterbrochen. Mourinho hatte danach gesagt: „Es war ein großartiges Tor, aber sein Jubel war respektlos. Diese Dinge passieren immer in den Stadien, in denen Vinicius spielt.“

Kompanys beeindruckendes Statement

Am Freitag hatte sich bei seiner Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel daheim gegen Eintracht Frankfurt auch Münchens Coach Vincent Kompany sehr kritisch zu der Angelegenheit und auch zu den Aussagen von Trainerkollege Mourinho geäußert. „Warum wird der Jubelstil jetzt als Argument gegen Vinícius herangezogen? Es spielt keine Rolle, wie er jubelt“, hatte Kompany betont.