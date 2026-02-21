Die SV Germania 08 Roßlau hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 1:4 (1:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Dessauer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (1:0).

Gleich nach Spielstart schoss Paul Ulrich Hanke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Allemannia 08 Jessen steckte einmal Gelb ein (14.). Das Gegentor konnten die Jessener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannik-Noah Winter den Ball ins Netz.

Minute 61 SV Germania 08 Roßlau auf Augenhöhe mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Jessens Philip Olexy konnte seinem Team in Minute 65 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Roßlau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (70.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Winter (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 gingen die Jessener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Allemannia 08 Jessen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Berke, Franzel (75. Krug), Klausnitzer, Richter (85. Lorenz), Möbius (60. Kroker), Marzian, P. U. Hanke (75. Fleischer), Ruge, Seiffert, Müller

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Michlick, Böhme, Wedmann (60. Michlick), Kilian (74. Peinl), Olexy, Winter, Heinrich, Heinze (74. Schüler), Quinque, Weidmann

Tore: 1:0 Paul Ulrich Hanke (9.), 1:1 Jannik-Noah Winter (61.), 1:2 Philip Olexy (65.), 1:3 Jannik-Noah Winter (70.), 1:4 Jannik-Noah Winter (90.+3); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Andreas Kräbel, Oliver Schunke; Zuschauer: 79