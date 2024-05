Zum Liga-Spiel in Frankfurt waren Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo gar nicht mitgereist. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League können die beiden Leverkusener Stars dabei sein.

Leverkusen - Der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen kann im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) auf die Leistungsträger Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo zurückgreifen.

Der deutsche und der spanische Nationalspieler waren am Sonntag beim Liga-Spiel in Frankfurt (5:1) wegen leichter Blessuren geschont worden. Am Mittwoch erklärte Trainer Xabi Alonso nach Belastungstests im Training: „Alle sind dabei.“

Leverkusen geht nach einem Sieg in Rom mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel. Wirtz hatte im Hinspiel auf Vorlage von Grimaldo das 1:0 erzielt. Zudem gehören beide über die ganze Saison hinweg zu den besten Spielern und besten Scorern des Teams.