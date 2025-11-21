Geldstrafe und sechs Monate Sperre: Panamas Fußballboss Arias gerät kurz vor der WM erneut ins Visier der FIFA. Er hatte Starspielerin Marta Cox als „fett“ bezeichnet.

Panama-Stadt - Wenige Tage nach Panamas WM-Qualifikation ist Fußball-Verbandschef Manuel Arias erneut von der FIFA für sechs Monate gesperrt worden. Grund für die neuen Sanktionen sei, dass Arias eine vorherige sechsmonatige Sperre wegen Bodyshaming gegen Auswahl-Starspielerin Marta Cox „angeblich nicht zu 100 Prozent erfüllt habe“, teilte der panamaische Verband mit.

Auch noch Geldstrafe von der FIFA

Zusätzlich wurde er mit einer Geldstrafe von 20.000 Schweizer Franken (rund 21.000 Euro) belegt, wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte. Im März vergangenen Jahres hatte Arias die jetzt 28 Jahre alte Cox als „außer Form“ und „fett“ bezeichnet. Die Mittelfeldspielerin hatte zuvor Kritik an der Aufstellung der Nationalmannschaft geäußert, die sich für die Frauen-WM 2023 qualifizierte.

Arias entschuldigte sich wenig später für seine Aussagen, wurde aber von der FIFA für sechs Monate bis Juli 2025 gesperrt. Die erneute Sanktion gilt nun bis wenige Wochen vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada, die am 11. Juni beginnt. Cox steht derzeit beim Fenerbahçe in der türkischen Liga unter Vertrag.