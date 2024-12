Sevilla - Trainer Hansi Flick musste nach einer Roten Karte tatenlos den späten Rückschlag von Spitzenreiter FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft mitansehen. Der frühere Bundestrainer wurde beim 2:2 (1:0) der Katalanen bei Betis Sevilla vor dem Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 aus dem Innenraum verwiesen, nachdem er sich offenbar zu laut beschwert hatte. Hinter einer Glasscheibe verfolgte Flick das Spiel auf der Tribüne weiter.

Barcelona kassierte dabei in der vierten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleichstreffer durch Assane Diao. Zuvor war der Spitzenreiter zweimal durch Robert Lewandowski (39.) und Ferran Torres (82.) in Führung gegangen. Das Tor zum 1:1 erzielte Giovani Lo Celso per Foulelfmeter (68.), nachdem der Schiedsrichter die Szene per Video noch überprüft hatte. Mit der Elfmeter-Entscheidung war Flick nicht einverstanden.

Barça liegt in der Tabelle fünf Punkte vor Titelverteidiger Real Madrid, der am Abend beim FC Girona noch nachziehen kann. Dazu haben die Königlichen noch ein weiteres Spiel nachzuholen.