Die höchste Spielklasse für Fußballerinnen bleibt in Deutschland die Google-Pixel Frauen-Bundesliga. Mit dem Partner einigte sich der DFB auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

Weiter in der Google-Pixel Frauen-Bundesliga am Ball: Wolfsburgs Svenja Huth (l) und Bayerns Franziska Kett beim jüngsten Topspiel.

Frankfurt/Main - Die Fußballerinnen im deutschen Oberhaus spielen auch in den kommenden Jahren offiziell in der Google-Pixel Frauen-Bundesliga. Der Namenssponsor und der Deutsche Fußball-Bund haben den Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert, wie der DFB mitteilte. Google Pixel ist seit 2023 Namensgeber der Frauen-Bundesliga und wirbt auch als Partner des Frauen-Nationalteams.

Ein neuer Vertragsinhalt werde sein, dass das offizielle Teamfoto der DFB-Auswahl vor internationalen Turnieren und die Einzelporträts der Nationalspielerinnen mit einem Smartphone des Tech-Unternehmens aufgenommen würden.

Die Partnerschaft helfe, „den Frauenfußball weiter zu emotionalisieren und neue Zielgruppen zu erreichen“, sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer laut Mitteilung.