Leroy Sané muss eine Zwangspause einlegen. Sein rechter Knöchel ist lädiert. Wann er wieder für Galatasaray Istanbul spielen kann, ist offen.

Berlin - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané fällt vorerst aus. Der Mittelfeldspieler von Galatasaray Istanbul zog sich im Champions-League-Spiel gegen Manchester City (0:2) am Mittwoch eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zu. Bei Untersuchungen wurden ein Riss der äußeren Seitenbänder sowie der Gelenkkapsel festgestellt. Zudem kam es zu Einblutungen, wie der türkische Spitzenclub mitteilte. Sané sei bereits in Behandlung. Wie lange der 30-Jährige ausfällt, ist offen.