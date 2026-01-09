Die Silvesternacht in Crans-Montana endete in Flammen und kostet 40 Menschen das Leben. Auch der Schweizer Fußball-Verband trauert und gibt Neuigkeiten bekannt.

Bern - Unter den 40 Toten der Brandkatastrophe von Crans-Montana waren neun junge Schweizer Fußballer. Das gab der Schweizer Fußball-Verband (SFV) am nationalen Trauertag für die Tragödie in einem Post auf der Plattform X bekannt.

„Wir trauern und fühlen mit allen Opfern und Verletzten der Brandkatastrophe von Crans-Montana sowie mit ihren Familien. Auch neun junge Schweizer Fußballspieler aus drei regionalen Westschweizer Vereinen haben ihr Leben verloren, mehrere weitere wurden verletzt“, schrieb der Verband auf dem Account der Schweizer Nationalmannschaft: „Wir stehen an der Seite der Familien und Vereine – heute, morgen und auch dann, wenn es stiller wird.“

In der Silvesternacht wurden bei dem Brand in der Bar „Le Constellation“ des Ski-Orts 40 Menschen getötet. Knapp 120 wurden großteils schwer verletzt. Fast alle Todesopfer waren Teenager und junge Erwachsene - die jüngsten waren erst 14 Jahre alt. Am Nachmittag werden rund 1.000 Angehörige und Spitzenpolitiker bei einer Trauerfeier in Martigny in der Nähe von Crans-Montana erwartet.