Newcastle United und der FC Liverpool gewinnen und machen einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League. Robert Lewandowski trifft bei Barcelonas Sieg in Prag.

Yoane Wissa und Anthony Gordon waren zwei der drei Torschützen von Newcastle gegen Eindhoven.

Newcastle - Newcastle United hat im engen Rennen um das direkte Achtelfinal-Ticket in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren und die PSV Eindhoven zuhause mit 3:0 (2:0) bezwungen. Für Eindhoven wird es mit einem abschließenden Spiel der Ligaphase gegen den FC Bayern München nicht einfach, überhaupt die K.o-Phase zu erreichen.

Robert Lewandowski traf beim 4:2 (2:2) des FC Barcelona bei Slavia Prag erst ins eigene, dann ins richtige Tor. Der FC Liverpool klettert nach einem 3:0 (1:0) bei Olympique Marseille auf den vierten Platz.

Für Newcastle trafen Yoane Wissa (8.), der anstelle von Nationalspieler Nick Woltemade das erste Mal in der Startelf stand, Anthony Gordon (30.) und Harvey Barnes (65.). Von insgesamt acht Mannschaften mit 13 Punkten weist Newcastle zusammen mit Titelverteidiger Paris St. Germain die beste Tordifferenz auf (+10).

Lewandowski beginnt bei Barcelona erstmals und trifft

Lewandowski stand zum ersten Mal in dieser Champions-League-Saison in der Startelf von Barça und erzielte direkt seinen ersten Saisontreffer. Ein Eigentor des ehemaligen Bundesligaprofis kurz vor der Pause hatte den 2:2-Ausgleich bedeutet. Für Barcelona trafen zudem Fermin (34. + 42.) und Dani Olmo (63.), Vasil Kusej (10.) brachte Prag in Führung.

Liverpool hat seine Chancen auf den direkten Achtelfinal-Einzug verbessert, mit 15 Punkten ist das Premier-League-Team auf den vierten Platz geklettert. Dominik Szoboszlai (45.+1) und Cody Gakpo (90.+2) trafen für Liverpool, Marseillas Facundo Medina (73.) traf ins eigene Tor.

Bergamo rutscht nach Niederlage ab

Atalanta Bergamo kassierte eine 2:3 (1:0)-Heimniederlage gegen Athletic Bilbao und muss um den direkten Achtelfinal-Einzug bangen. Gianluca Scamacca (16.) und Nikola Krstovic (88.) trafen für die Italiener, durch Gorka Guruzeta (58.), Nicolas Serrano (70.) und Robert Navarro (74.) drehte Bilbao das Spiel in der zweiten Hälfte. Bergamo rutschte durch die Niederlage vom fünften auf den 13. Platz ab.

Galatasaray Istanbul um den ehemaligen Bayern-Profi Leroy Sané und dem früheren Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan hat nach einem 1:1 (1:1) gegen Atlético Madrid seine Ausgangsposition im Kampf um die K.o.-Phase nicht verbessern können. Bereits in der vierten Minute geriet Galatasaray durch ein Kopfballtor von Giuliano Simeone in Rückstand, ein Eigentor von Madrids Marcos Llorente (20.) bescherte Galatasaray den Ausgleich.