Lucas Hernández und seine Partnerin sehen sich Vorwürfen wegen Menschenhandels ausgesetzt. Was die Anwältin der betroffenen Familie und das Paar selbst dazu sagen.

Versailles - Der frühere Bayern-Verteidiger und Ex-Weltmeister Lucas Hernández sowie seine zukünftige Ehefrau Victoria Tray sind nach Informationen des französischen Magazins „Paris Match“ wegen Menschenhandels und Schwarzarbeit bei der Staatsanwaltschaft in Versailles angezeigt worden. Hinter den Anschuldigungen, die Hernández und seine Partnerin in einer Stellungnahme zurückwiesen, soll eine kolumbianische Familie stehen – die Eltern und ihre drei Kinder.

Demnach soll das Paar die Familie von September 2024 bis November 2025 mit diversen Tätigkeiten im Haushalt für nicht deklarierte Löhne ausgestattet und diese Anstellungen nicht ordnungsgemäß angemeldet haben. Lola Dubois, die Anwältin der Familie, wirft dem Fußballstar von Paris Saint-Germain und seiner Partnerin vor, einer ganzen Familie ihre Rechte vorenthalten zu haben und spricht von einer Haltung, „die an moderner Sklaverei“ grenzt.

Hernández und Partnerin sprechen von „Vertrauensbruch“

Hernández und Tray wiesen die Vorwürfe in einer gemeinsamen Stellungnahme auf Instagram zurück und sprechen von einem „Vertrauensbruch“. Das Paar bestreitet, in „böser Absicht“ oder „unter Missachtung des Gesetzes“ gehandelt zu haben.

„Wir öffneten unser Haus und unser Leben für Menschen, die sich als Freunde vorstellten, die unsere Freundlichkeit suchten und für die wir aufrichtige Zuneigung empfanden“, schrieben sie. „Wir halfen ihnen, unterstützten sie und glaubten ihnen, als sie uns versicherten, dass sie dabei seien, ihren Status zu legalisieren. Dieses Vertrauen wurde missbraucht.“

Hernández wechselte ein Jahr nach dem WM-Titel mit Frankreich 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Bayern. Mit den Münchnern gewann er unter anderem 2020 die Champions League. 2023 ging er zum französischen Serienmeister PSG, mit dem er ebenfalls im vergangenen Jahr die Königsklasse gewann.