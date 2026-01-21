Jetzt einschalten
Handball SCM-Spieler Jonsson bricht sich linke Hand
Für Elvar Örn Jonsson ist die EM vorzeitig beendet. Der Isländer des SC Magdeburg hat sich im letzten Gruppenspiel die linke Hand gebrochen und soll am Donnerstag in seiner Heimat operiert werden.
Aktualisiert: 21.01.2026, 17:40
Magdeburg/Kristianstad - Alle 13 Spieler des SC Magdeburg haben bei der Handball-EM mit ihren Nationalteams die Hauptrunde erreicht – aber einer kann da nicht mehr mitspielen. Denn Elvar Örn Jonsson verletzte sich im letzten Gruppenspiel beim 24:23 gegen Ungarn an der linken Hand und soll heute in seiner Heimat sogar operiert werden.