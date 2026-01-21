Für Elvar Örn Jonsson ist die EM vorzeitig beendet. Der Isländer des SC Magdeburg hat sich im letzten Gruppenspiel die linke Hand gebrochen und soll am Donnerstag in seiner Heimat operiert werden.

Gegen Italien war Elvar Örn Jonsson für Island im ersten Gruppenspiel noch am Ball.

Magdeburg/Kristianstad - Alle 13 Spieler des SC Magdeburg haben bei der Handball-EM mit ihren Nationalteams die Hauptrunde erreicht – aber einer kann da nicht mehr mitspielen. Denn Elvar Örn Jonsson verletzte sich im letzten Gruppenspiel beim 24:23 gegen Ungarn an der linken Hand und soll heute in seiner Heimat sogar operiert werden.