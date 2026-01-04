Trotz des Ausfalls von Kylian Mbappé feiert Real Madrid einen am Ende ungefährdeten Sieg zum Auftakt in das Jahr 2026. Vor allem der Mbappé-Ersatz sorgt im Duell mit Real Betis Sevilla für Furore.

Madrid - Auch ohne Stürmerstar Kylian Mbappé hat sich Real Madrid mit Coach Xabi Alonso zum Start ins Jahr 2026 keine Blöße gegeben. Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann auch dank einer Galavorstellung von Mbappé-Vertreter Gonzalo García in der heimischen Liga zu Hause gegen Real Betis Sevilla 5:1 (1:0).

Damit verkürzten die Madrilenen den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona wieder auf vier Zähler. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hatte bereits am Samstag im Stadtderby Espanyol Barcelona 2:0 bezwungen.

Mbappé-Ersatz trifft traumhaft per Hacke

Mbappé, der wegen einer Bänderverletzung im linken Knie fehlte, wurde in der Startelf durch Eigengewächs Gonzalo ersetzt - und wie. Der 21-Jährige schnürte einen Dreierpack (20. Minute/50./82.) und traf zum 4:1 per Hacke. Raúl Asencio erzielte zudem seinen ersten Treffer im Trikot der Madrilenen (56.), Fran García immerhin sein erstes Saisontor (90.+3).

Das nächste Pflichtspiel steht für Real am Donnerstag in Saudi-Arabien auf dem Programm. Dort treten Alonso und Co. im Halbfinale des spanischen Supercups (20.00 Uhr) gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid an.