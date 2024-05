München - Jungstar Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München hat durch eine Kurznachricht von seiner Berufung in den deutschen EM-Kader erfahren - als er im Whirlpool saß.

„Ich habe von meiner Nominierung in der Früh durch eine WhatsApp von Bundestrainer Julian Nagelsmann erfahren. Ich war gerade an der Säbener Straße, im Entmüdungsbecken, im Jacuzzi“, sagte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler der „Sport Bild“. „Der Puls ging sofort nach oben, ich habe mich riesig gefreut und sofort meine Familie und meine Berater angerufen. Es war definitiv eine der schönsten Nachrichten auf dem Handy, die ich in meinem Leben erhalten habe“, berichtete er.

Pavlovic hat eine bemerkenswerte Premierensaison als Profi hinter sich. Noch zu Beginn der Spielzeit lief er für den FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern auf. Doch dann ging es steil nach oben: Letztlich durfte er 19 Mal für die Profis in der Bundesliga spielen und bekam im Halbfinal-Rückspiel der Champions League in Madrid einen Startelfeinsatz und den Vorzug vor Routinier Leon Goretzka. „Von so etwas habe ich immer geträumt, als ich klein war: Im Bernabéu mit dem FC Bayern gegen Real Madrid zu spielen. Das war Wahnsinn“, sagte Pavlovic.