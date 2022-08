RB Leipzig in Champions League gegen Real, Donezk und Celtic

Istanbul (dpa) - RB Leipzig spielt in der Gruppenphase der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid, Schachtjor Donezk und Celtic Glasgow.

Borussia Dortmund trifft in der Gruppenphase auf Manchester City, den FC Sevilla und den FC Kopenhagen. Neuling Eintracht Frankfurt hat Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille zum Gegner. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Istanbul.