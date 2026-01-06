Die berüchtigten schottischen Fußballfans freuen sich aufs erste WM-Spiel seit 1998. Die Partie ist mitten in der Nacht. Zum Feiern soll es besonders viel Zeit geben. Am Plan wird auch Kritik laut.

Glasgow - Schottland ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei der Fußball-WM dabei - und das soll ausgiebig gefeiert werden. Regierungschef John Swinney kündigte deshalb jetzt einen eigenen WM-Feiertag an, der es zumindest einem Teil der berühmt-berüchtigten Fans ermöglichen würde, noch länger zu feiern.

„Also, Freunde, ich kann heute bestätigen, dass ich dem Kronrat geschrieben und vorgeschlagen habe, den Montag – den Tag nach unserem Eröffnungsspiel – in Schottland zum Feiertag zu erklären“, sagte Swinney während einer Wahlkampfrede in Glasgow. Der Vorschlag muss formal von König Charles III. abgesegnet werden und würde zunächst nur die Angestellten im öffentlichen Sektor betreffen, die der schottischen Regierung unterstehen. Andere Arbeitgeber könnten aber diesem Beispiel folgen.

Die Schotten spielen am Sonntag, 14. Juni, um 2 Uhr morgens (Ortszeit in Schottland) in East Rutherford gegen Haiti. Der Feiertag am Montag wäre ein zusätzlicher Tag zur Erholung. Die schottischen Fans hatten zuletzt bei der EM 2024 in Deutschland zu Tausenden bewiesen, wie eindrucksvoll sie feiern können.

Swinney: „Auf diesen Moment habe ich 28 Jahre lang gewartet“

„Auf diesen Moment habe ich 28 Jahre lang gewartet – und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich daran teilhaben“, sagte Swinney. Er erklärte, mit diesem Feiertag könne die Wirtschaft angekurbelt und Interesse am Tourismus und Gastgewerbe im Land geweckt werden. Außerdem gehe es darum, „tiefe und dauerhafte kulturelle und sportliche Verbindungen zu knüpfen“, sagte der Regierungschef.

Auf die Ankündigung bei der Wahlkampfveranstaltung gab es auch kritische Reaktionen. Swinney teilte den WM-Teil seiner Rede auf der Plattform X, in einigen Kommentaren wurde angezweifelt, dass ein Feiertag angemessen ist. Ein Nutzer schrieb süffisant: Selbst, wenn das schottische Parlament ein Jahr lang Feiertage machen würde, würde es niemandem auffallen.

Die Wahl zum schottischen Parlament findet am 7. Mai statt, Swinney und die schottische Unabhängigkeitspartei (SNP) liegen in Umfragen vorn.

Generell hatte Schottland kein großes Glück mit den Anstoßzeiten bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Sowohl das zweite Gruppenspiel des schottischen Teams gegen Marokko am Samstag, 20. Juni, als auch der Kracher zum Abschluss gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien am Donnerstag, 25. Juni, beginnen um 23 Uhr (Ortszeit).