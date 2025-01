Glasgow - Der schottische Fußball-Meister Celtic Glasgow hat das für Samstag geplante Spiel gegen den FC Dundee wegen Sturmschäden am Stadion kurzfristig absagen müssen. „Das ist natürlich enttäuschend, aber die Sicherheit unserer Fans hat für uns immer Priorität“, teilte der Club am Vormittag mit. Das Spiel wurde auf den 5. Februar verlegt.

Über die Schäden machte Celtic keine genaueren Angaben. Schottland war - wie Irland und andere Teile Großbritanniens - am Freitag schwer vom Sturm Éowyn getroffen worden. Das öffentliche Leben stand zeitweise still, auch am Samstag gab es noch große Einschränkungen im Bahnverkehr. Celtic führt die Tabelle der Scottish Premier League souverän vor Lokalrivale Rangers an.